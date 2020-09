Chính phủ chỉ định hai tuần phòng dịch đặc biệt dịp Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định hai tuần từ ngày 28/9-11/10 là "thời gian phòng dịch đặc biệt kỳ nghỉ Tết Trung thu", tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 tái bùng phát.Đầu tiên, Chính phủ sẽ duy trì giãn cách xã hội mức II trong khoảng thời gian này. Các sự kiện, họp mặt quy mô trên 50 người trong phòng kín và hơn 100 người ở ngoài trời đều bị cấm; các buổi lễ, trò chơi dân gian tổ chức ở các địa phương, làng, xã để đón Tết Trung thu cũng không được phép quá số người quy định.Trong kỳ nghỉ Tết Trung thu, tất cả các quán ăn, quán cà phê, rạp chiếu phim ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đều phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội mức II tăng cường. Cụ thể, các cửa tiệm, quán ăn quy mô trên 20 chỗ ngồi trở lên bắt buộc phải duy trì khoảng cách trên 1m giữa các chỗ ngồi, và lắp đặt tấm chắn ngăn cách trên bàn ăn, ghế ngồi. Các công viên giải trí, công viên nước phải giới hạn khách tham quan bằng một nửa so với thông thường và áp dụng cơ chế đặt chỗ trước.Ngoài ra, theo quy định giãn cách xã hội mức II, các cơ sở dịch vụ trong nhà do Nhà nước quản lý đều bị dừng hoạt động, nhưng có thể mở cửa trong dịp Tết Trung thu với số lượng người sử dụng bằng một nửa so với thông thường.Các quán trò chơi điện tử cũng được nới lỏng quy chế, cho phép dùng đồ ăn bên trong nếu tuân thủ đúng khoảng cách giữa các chỗ ngồi. Các trận đấu bóng chày, bóng đá chuyên nghiệp vẫn được tiến hành với hình thức không khán giả.11 cơ sở kinh doanh có rủi ro lây nhiễm cao như quán rượu, quán bar, phòng karaoke, nhà hàng buffet, trung tâm dạy thêm quy mô trên 300 người vẫn phải tiếp tục tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội mức II và cấm tụ tập.Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ có biện pháp xử lý mạnh như phạt hành chính tối đa 3 triệu won (2.550 USD) căn cứ Luật phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm, hoặc khởi kiện đòi bồi thường chi phí phòng dịch, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đối với các trường hợp vi phạm quy định cấm tụ tập của Chính phủ.Chính phủ cho biết sẽ cân nhắc diễn biến dịch COVID-19 sau hai tuần phòng dịch đặc biệt dịp Tết Trung thu để quyết định có nới lỏng giãn cách xã hội xuống mức I hay không.