Hàn Quốc ghi nhận 80 ca tử vong do COVID-19 trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/9, Hàn Quốc ghi nhận 23.661 ca nhiễm COVID-19, tăng 50 ca so với số liệu một ngày trước.Các ca nhiễm trong ngày 27/9 gồm 40 ca nội địa và 10 ca có yếu tố ngoại nhập. Số ca tiến triển nặng và nguy kịch là 120 ca. Tính đến nay, đã có tổng cộng 406 ca tử vong do COVID-19, tăng 5 ca so với một ngày trước, tỷ lệ tử vong 1,72%.Xét theo khu vực, số ca nhiễm mới ở thủ đô Seoul chiếm nhiều nhất với 19 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 13 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 3 ca, thành phố Incheon, thành phố Busan, thành phố Ulsan, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi 1 ca.Cơ quan phòng dịch cho biết chỉ trong tháng 9, số ca tử vong do COVID-19 là 80 ca, chiếm 20% tổng thể. Đáng chú ý là số bệnh nhân cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn trong các ca bệnh nặng và nguy kịch hiện nay.Do đó, cơ quan phòng dịch kêu gọi người dân lên kế hoạch nghỉ ngơi thay vì về quê hay đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Trung thu dài ngày, vì sức khỏe của bản thân và toàn xã hội.Số người có dấu hiệu trầm cảm và bất an do dịch COVID-19 kéo dài đang ngày một gia tăng, các chính sách hỗ trợ tâm lý cũng đang được tăng cường. Từ ngày 28/9, 12 nhân viên tư vấn ngắn hạn sẽ được bổ sung vào nhân lực tư vấn của tổng đài 1393, đội ngũ tình nguyện viên cũng sẽ được huy động thêm từ tháng 10.Trong một tin liên quan, Chính phủ đã ra thông báo cấm 137 trong 1.184 cuộc biểu tình đăng ký tổ chức vào ngày lập nước 3/10 tới. Biểu tình có quy mô dưới 10 người cũng có thể bị cấm nếu phát hiện có nguy cơ lây nhiễm. Qua đó, Chính phủ kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và tụ tập để đảm bảo công tác phòng dịch thành công.