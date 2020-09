Hàn Quốc duy trì giảm dân số tự nhiên 9 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/9 cho biết từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, số người tử vong ở Hàn Quốc là 176.363 người, số trẻ ra đời là 165.730 trẻ, chênh lệch 16.633 người, suy giảm dân số tự nhiên trung bình 1.519 người mỗi tháng.Suy giảm dân số tự nhiên là hiện tượng số người chết nhiều hơn số trẻ được sinh ra trong cùng một thời điểm.Đây là lần đầu tiên xu hướng giảm dân số tự nhiên kéo dài 9 tháng liên tiếp. Cụ thể, mức giảm dân số tự nhiên tháng 11 năm ngoái là 1.685 người, tháng 12 giảm 5.494 người, tháng 1 năm nay giảm 1.653 người, tháng 2 giảm 2.565 người, tháng 3 giảm 1.501 người, tháng 4 giảm 1.208 người, tháng 5 và tháng 6 giảm lần lượt 1.352 và 1.458 người. Do đối tượng người cao tuổi có nguy cơ tử vong cao và thời tiết dần chuyển lạnh, suy giảm dân số tự nhiên đang có nguy cơ kéo dài cả năm nay.So với 10 năm trước, dân số Hàn Quốc có xu hướng giảm rõ rệt. Gia tăng dân số tự nhiên năm 2010 đạt 214.766 người (trung bình 17.897 người/tháng), năm 2017 đạt 72.237 người, quy mô gia tăng dân số co hẹp dần vào năm 2018 với 28.002 người, năm 2019 với 7.556 người, và suy giảm dân số tự nhiên bắt đầu xuất hiện từ năm nay.Tuy nhiên, tình trạng suy giảm dân số tự nhiên trong năm nay không phải do dịch COVID-19. Cục thống kê quốc gia giải thích việc người dân hạn chế kết hôn và sinh con do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dự kiến sẽ được phản ánh trong số liệu thống kê năm sau, và các trường hợp tử vong do dịch cũng không phản ánh thay đổi đáng kể nào trong cơ cấu dân số.Nếu suy giảm dân số tự nhiên bắt đầu trong năm nay, dân số Hàn Quốc có nguy cơ tiếp tục thu hẹp. Xét ba nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số do Cục thống kê quốc gia đưa ra gồm tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử và tỷ lệ di cư, với đà suy giảm hiện nay, dân số Hàn Quốc năm 2040 sẽ còn 50.855.376 người, năm 2044 còn 49.872.640 người, và năm 2066 còn 39.792.385 người.Sụt giảm dân số có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế như giảm tỷ lệ tăng trưởng triển vọng, quy mô kinh tế. Nhận thức rõ điều này, Chính phủ đang thảo luận các biện pháp đối phó với thay đổi cơ cấu dân số, tập trung vào nhóm đặc nhiệm (TF) về chính sách dân số lần hai.Nhóm đặc nhiệm đang thúc đẩy chi trả tiền hỗ trợ đối với các doanh nghiệp có chế độ nghỉ phép nhằm giảm bớt gánh nặng cho nhân viên trong thời kỳ mang thai và nuôi dạy con cái. Hỗ trợ áp dụng tối đa ba lần đầu nghỉ phép trong các trường hợp nghỉ phép để chăm sóc con cái, nghỉ phép trong khi mang thai, nghỉ phép hoặc giảm giờ làm trong thời kỳ nuôi dưỡng con cái.