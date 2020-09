Bắc Triều Tiên có vẻ đã có ca tử vong do COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong bài luận văn nhan đề "Đối phó kỹ thuật của Bắc Triều Tiên với dịch COVID-19" đăng ngày 28/9, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ Bắc Triều Tiên Kang Yeong-sil cho biết theo nguồn tin tài liệu nội bộ, trong tháng 5 năm nay, miền Bắc có một số ca tử vong do COVID-19 ở các khu vực thành phố Wonsan, Hamheung, Cheongjin, tỉnh Nam và Bắc Hamgyong, song không ghi nhận ca tử vong nào ở thành phố Bình Nhưỡng, Gaesong, Pyongsong.Theo nhà nghiên cứu này, tỷ lệ tử vong là khá thấp so với số người đang phải cách ly.Thông tin trên hoàn toàn tái ngược với lập trường của Bình Nhưỡng từ trước đến nay là không có ca nhiễm hay tử vong nào do COVID-19 trong nước.Bài luận văn chỉ ra rằng vào tháng 5 vừa qua, số trường hợp phải tự cách ly do nghi nhiễm COVID-19 đã lên tới 20.000 người. Xét theo khu vực, số người bị cách ly ở tỉnh Bắc Hamgyong chiếm nhiều nhất với khoảng 14.000 người, tiếp theo là tỉnh Nam Hamgyeong và tỉnh Gangwon (Bắc Triều Tiên).Để đối phó với tình hình dịch bệnh trong nước, miền Bắc đã nhiều lần tái cơ cấu và nâng cấp hệ thống quản lý. Ủy ban Y tế trung ương không thường trực được nâng cấp dần theo từng giai đoạn, từ Bộ Chỉ huy Phòng dịch khẩn cấp quốc gia, Ủy ban Phòng dịch khẩn cấp đặc biệt quốc gia đến Bộ tư lệnh Phòng dịch khẩn cấp quốc gia.Cơ chế phòng dịch vệ sinh cũng đã được chuyển thành Cơ chế phòng dịch khẩn cấp quốc gia vào ngày 30/1. Tháng 7 vừa qua, nước này còn ban bố tình trạng khẩn cấp khi một người tị nạn đào thoát sang Hàn Quốc ba năm trước vượt biên trái phép về thành phố biên giới Gaesung.Nhà nghiên cứu trên chỉ ra rằng miền Bắc đã 7 lần thực hiện chiến dịch phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực phòng dịch, cưỡng chế phong tỏa là phương án duy nhất để ngăn chặn dịch lây lan. Nhà nghiên cứu Kang dự đoán Bình Nhưỡng sẽ thực hiện phong tỏa quy mô lớn toàn quốc để chặn đứng dịch bệnh vào khoảng cuối năm nay.