Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tháng 8 giảm 0,9%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/9 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 8". Trong tháng trước, sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc giảm 0,9% so với tháng 7 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tái bùng phát.Sản xuất toàn ngành công nghiệp sau khi giảm 1,2% tháng 5 đã tăng 4,1% vào tháng 6 và 0,1% vào tháng 7, nhưng lại quay lại xu hướng giảm trong tháng 8.Cụ thể, sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 0,7%. Trong đó, ngành chế tạo giảm 1% chủ yếu do thực phẩm giảm 7,3%, ô tô giảm 4,1%. Sản xuất dịch vụ cũng giảm 1%, quay lại xu hướng giảm sau ba tháng, trong đó lĩnh vực nhà hàng khách sạn giảm 7,9%, phân phối bán lẻ giảm 1,5%.Doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, tăng 3% so với tháng 7, bất chấp việc thủ đô Seoul và các địa phương lân cận áp dụng giãn cách xã hội mức II tăng cường. Trong đó, doanh số các mặt hàng lâu bền như điện tử gia dụng tăng 12,7%. Chỉ số doanh số bán lẻ hàng điện tử gia dụng tháng 8 đạt 197,7 điểm, cao kỷ lục kể từ khi lập thống kê liên quan năm 2005. Doanh số hàng hóa không bền như thực phẩm, đồ uống cũng tăng 0,9%. Ngược lại, doanh số hàng hóa ít bền như quần áo giảm 4,4%.Đầu tư thiết bị giảm 4,4% so với một tháng trước. Trong đó, đầu tư máy móc giảm 5,8%, thiết bị vận tải như tàu thuyền giảm 0,2%. Tiến độ hoàn thành dự án xây dựng giảm 7,1%, trong đó dự án kiến trúc giảm 6,5%, dự án xây dựng dân dụng giảm 8,5%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,4 điểm so với tháng 7, tiếp tục xu hướng tăng ba tháng liên tiếp từ tháng 6.Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần tăng 0,6 điểm, cũng tăng ba tháng liên tiếp. Tuy nhiên, Cục thống kê quốc gia lưu ý rằng các chỉ số tâm lý kinh tế vẫn chưa phản ánh ảnh hưởng của dịch COVID-19 tái bùng phát từ trung tuần tháng 8.