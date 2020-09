Viện Kiểm sát rút lại mọi cáo buộc đối với Bộ trưởng Tư pháp và con trai

Photo : YONHAP News

Kết thúc 8 tháng điều tra không đạt kết quả, Viện Kiểm sát khu vực Đông Seoul đã quyết định không khởi tố Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae về nghi vấn lạm dụng chức quyền liên quan đến con trai.Ngày 28/9, Viện Kiểm sát trên cho biết đã rút lại mọi cáo buộc về vấn đề đối xử đặc cách trong quân đội đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ việc, gồm bà Choo Mi-ae và con trai, trợ lý cũ của bà Choo và sĩ quan quản lý đơn vị cũ của con trai bà.Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại "KATUSA" - lực lượng Hàn Quốc biệt phái tới quân đội Mỹ năm 2017, con trai họ Seo của Bộ trưởng Tư pháp đã bị nghi ngờ không quay lại đơn vị sau đợt nghỉ phép để phẫu thuật đầu gối do được gia hạn thêm 4 ngày nghỉ.Viện Kiểm sát cũng nghi ngờ vụ đặc cách trên đã được che đậy sau khi trợ lý của bà Choo thời bà còn là nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành liên lạc với quân đội hỏi về việc gia hạn nghỉ phép cho Seo.Các công tố viên cho biết rất khó đánh giá liệu Seo được gia hạn nghỉ phép là do sự can thiệp của bà Choo và các quy trình cấp phép bất hợp pháp hay không. Viện Kiểm sát cũng kết luận cả Bộ trưởng Tư pháp và chồng đều không hề liên lạc với Bộ Quốc phòng để hỏi xin đặc cách cho con trai.