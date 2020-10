Photo : KBS News

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song ngày 29/9 (giờ địa phương) đã có bài diễn thuyết trước Liên hợp quốc, nhấn mạnh mục tiêu nhất quán của miền Bắc là xây dựng một thế giới hòa bình không có chiến tranh, và nước này đã làm mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu này.Đại sứ Kim cho biết chính quyền miền Bắc kết luận hòa bình không thể tự tìm đến mà cần một "sức mạnh tuyệt đối". Bắc Triều Tiên đang sở hữu khả năng răn đe chiến tranh hiệu quả, hệ thống phòng ngự vững chắc để đảm bảo hòa bình và an ninh cho bán đảo Hàn Quốc. Mặc dù môi trường đối ngoại thuận lợi cho xây dựng kinh tế là vô cùng cần thiết, nhưng nước này không thể "bán" sự tôn nghiêm tối cao với bất cứ lý do gì.Nội dung phát biểu của Đại sứ miền Bắc cho thấy nước này sẽ tuyệt đối không từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy bù đắp kinh tế, nhằm gìn giữ sức mạnh, bảo vệ hòa bình.Liên quan tới tình hình dịch COVID-19, Đại sứ miền Bắc khẳng định nhờ tài tiên đoán và sự quyết đoán của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un mà nước này vẫn an toàn, kiểm soát hoàn toàn tình hình lây nhiễm.Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên không đưa ra câu trả lời cho đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong bài phát biểu trước Liên hợp quốc ngày 22/9 vừa qua, về việc xây dựng cơ chế hợp tác phòng dịch Đông Á có sự tham gia của Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ.Trong bài phát biểu trước Liên hợp quốc tháng 10 năm ngoái, Đại sứ Kim đã hối thúc Washington thực thi Tuyên bố chung Mỹ-Triều ngày 12/6/2018 tại Singapore, chỉ trích gay gắt Mỹ. Tuy nhiên, trong bài diễn thuyết lần này, Đại sứ miền Bắc không hề đề cập gì đến Mỹ.