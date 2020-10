Tổng thống Hàn Quốc chúc Tết Trung thu toàn dân

Photo : KBS WORLD Radio

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/9 đã gửi thông điệp qua video, chúc toàn dân Tết Trung thu hạnh phúc, với niềm tin rằng ngày mai, dù có thể chưa bằng với trước đây, nhưng chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.Mặc dù nhiều người dân đang phải trì hoãn gặp gỡ người thân, gia đình trong dịp Tết Trung thu này, nhưng Tổng thống tin tưởng những ngày tháng bình dị, quý giá nhất định sẽ quay lại với cả dân tộc.Tổng thống cảm ơn người dân đã hạn chế di chuyển, khắc phục bất tiện, nhờ vậy mà Hàn Quốc đang từng bước tìm lại đời sống thường nhật.Tổng thống cũng gửi lời chia buồn tới gia quyến các bệnh nhân tử vong do COVID-19 và các bệnh nhân vẫn đang điều trị, đồng thời cảm ơn sâu sắc đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên phòng dịch, Cảnh sát, nhân viên phòng cháy chữa cháy.Theo Tổng thống, Hàn Quốc đang chuẩn bị cho một thời đại mới. Chính phủ nhất định sẽ phòng dịch thành công, báo đáp người dân đang chịu nhiều khó khăn do dịch bệnh. Đặc biệt, Chính phủ sẽ củng cố hơn nữa mạng lưới an toàn xã hội, hướng tới thịnh vượng chung cho toàn dân.Tổng thống có kế hoạch nghỉ ngơi tại Phủ Tổng thống trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay, theo khuyến nghị hạn chế di chuyển của Chính phủ nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19.