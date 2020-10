Chỉ số lòng tin doanh nghiệp của giới tiểu thương thấp nhất trong vòng nửa năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan xúc tiến thị trường hộ kinh doanh nhỏ lẻ (SEMAS) Hàn Quốc cho biết chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) của giới tiểu thương trong tháng 9 đạt 54,9 điểm, giảm 12,7 điểm so với một tháng trước. Như vậy là chỉ số BSI của các tiểu thương đã giảm 4 tháng liên tiếp từ tháng 6, và là mức thấp nhất kể từ sau tháng 3 (29,7 điểm) năm nay.SEMAS tiến hành điều tra về xu hướng nền kinh tế với 2.400 tiểu thương và 1.300 chợ đầu mối truyền thống trên cả nước từ ngày 18 đến 22 hàng tháng. Nếu chỉ số BSI lớn hơn 100 có nghĩa là số doanh nghiệp lạc quan về tình hình kinh tế nhiều hơn so với số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan. Nếu chỉ số này thấp hơn 100 thì ngược lại.Có 84% tiểu thương chọn lý do nhận định nền kinh tế xấu đi là do dịch COVID-19, 18,2% chọn lý do lượng khách hàng giảm, 17,4% chọn lý do các biện pháp giãn cách xã hội, cách ly tại nhà, và 10,6% chọn lý do suy thoái kinh tế.Theo ngành nghề, chỉ số BSI của tiểu thương kinh doanh ở lĩnh vực thể thao, giải trí, dịch vụ giáo dục, cửa hàng ăn uống có mức giảm mạnh nhất, đều trên 20 điểm. Ngược lại, chỉ số BSI của các tiểu thương ở lĩnh vực chế tạo tăng 9,7 điểm, kỹ thuật chuyên môn tăng 3,1 điểm, bất động sản tăng 2,4 điểm.Khác với giới tiểu thương, chỉ số BSI của các thương gia tại chợ đầu mối truyền thống lại được cải thiện, đạt 65,1 điểm trong tháng 9, tăng 15,9 điểm so với một tháng trước. Chỉ số này từng tăng lên tới 109,2 điểm hồi tháng 5 nhờ hiệu quả của gói hỗ trợ khẩn cấp toàn dân của Chính phủ, sau đó đã giảm liên tiếp ba tháng, còn 49,2 điểm trong tháng 8, nhưng đã tăng trở lại trong tháng 9.Chỉ số BSI của các chợ đầu mối truyền thông tăng phần lớn là do kỳ vọng về đợt nghỉ lễ Tết Trung thu. Trong đó, chỉ số BSI mặt hàng thủy sản tăng tới 42,8 điểm, thực phẩm chế biến tăng 31,1 điểm, nông sản tăng 28 điểm. Chỉ có duy nhất lĩnh vực cửa hàng ăn uống là giảm 2,8 điểm.