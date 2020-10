Chính giới cam kết đảm bảo cuộc sống tuổi già hạnh phúc cho người cao tuổi

Photo : YONHAP News

Nhân Ngày Người cao tuổi 2/10, chính giới Hàn Quốc đã gửi lời an ủi tới những người cao tuổi không thể đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để lập đối sách, đảm bảo cuộc sống tuổi già hạnh phúc cho người cao tuổi.Trong một bài bình luận cùng ngày, phát ngôn viên đảng Dân chủ đồng hành Kang Sun-woo bày tỏ mong muốn của đảng là tham khảo vốn hiểu biết và trải nghiệm quý giá của người cao tuổi, trong thời đại con người chỉ cần hơi lơ là cũng có thể bị đe dọa tới tính mạng, và vấn đề an ninh lại trở thành chủ đề tranh cãi chính trị. Đảng cầm quyền và Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cuộc sống tuổi già hạnh phúc cho người cao tuổi cùng tất cả các thế hệ khác.Phát ngôn viên đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yun Hee-suk cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì nhiều người cao tuổi không thể đoàn tụ cùng gia đình trong Tết Trung thu do dịch COVID-19. Đảng đối lập cam kết sẽ điều chỉnh các chính sách việc làm phù hợp với thực tế, đồng thời đi tiên phong lập đối sách giúp giải quyết vấn đề sức khỏe và kinh tế cho người cao tuổi.