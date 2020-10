Quan chức an ninh Hàn-Mỹ nhất trí tăng cường trao đổi về các vấn đề nổi cộm

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon ngày 1/10 đã có cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien, thảo luận các vấn đề nổi cộm song phương và tình hình khu vực.Xét thấy nhu cầu trao đổi chính sách giữa Văn phòng an ninh quốc gia hai nước ngày càng gia tăng thời gian gần đây, quan chức hai bên nhất trí đẩy mạnh thảo luận các vấn đề nổi cộm song phương theo nhiều hình thức đa dạng, cả trực tiếp và trực tuyến.Seoul và Washington sẽ tiếp tục trao đổi về các vấn đề chung và phương án đạt tiến triển trong tiến trình phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Bên cạnh đó, quan chức Mỹ gửi lời chia buồn với người dân Hàn Quốc và gia quyến công chức bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây ngày 22/9 vừa qua, đồng thời ủng hộ nỗ lực giải quyết vấn đề của Chính phủ Seoul là làm sáng tỏ vụ việc thông qua đối thoại liên Triều.Trước đó, Chánh Văn phòng Suh và người đồng cấp Mỹ đã có cuộc điện đàm đầu tiên vào ngày 9/9.