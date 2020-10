Hàn Quốc phát sinh 63 ca nhiễm COVID-19 trong ngày Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 2/10, Hàn Quốc phát sinh thêm 63 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 23.952 người. Số ca nhiễm mới giảm 14 người so với một ngày trước (77 ca), hai ngày liên tiếp duy trì ngưỡng hai chữ số.Kể từ khi bùng phát vụ lây nhiễm tập thể quy mô lớn tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận vào trung tuần tháng 8, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc đã có lúc tăng lên ngưỡng 400 ca, sau đó giảm dần xuống ngưỡng 300 ca, 200 ca và hiện tại dưới 100 ca/ngày.63 ca nhiễm mới trong ngày 30/9 gồm 53 ca phát sinh trong cộng đồng và 10 ca ngoại nhập. Xét theo địa phương, thủ đô Seoul có 9 ca, tỉnh Gyeonggi 19 ca, thành phố Incheon 4 ca, thành phố Busan 16 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 4 ca, tỉnh Nam Chungcheong 1 ca. Số ca nhiễm liên quan tới các cơ sở người cao tuổi, cơ sở y tế yếu kém vẫn tiếp tục tăng. Tổng số ca nhiễm liên quan tới bệnh viện chuyên khoa thần kinh Dana ở quận Dobong, Seoul tính tới trưa 1/10 là 33 người.Hiện vẫn còn 107 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Số ca tử vong tăng thêm 1 người, thành 416 người. Tỷ lệ tử vong bình quân do COVID-19 trong nước là 1,74%.Trong ngày 1/10, có thêm 67 bệnh nhân được dỡ bỏ cách ly, nâng tổng số người được dỡ bỏ cách ly lên 21.733 người. Vẫn còn 1.803 bệnh nhân đang được cách ly điều trị.Tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã xét nghiệm COVID-19 cho tổng cộng 2.333.777 người. Vẫn còn 19.995 trường hợp đang chờ kết quả. Số mẫu xét nghiệm trong ngày Tết Trung thu 1/10 là 5.342 người, ít hơn 94 người so với ngày hôm trước.