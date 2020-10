Giáo sư Đại học Seoul Hàn Quốc được đề cử giải Nobel Hóa học

Photo : KBS News

Giáo sư trường Đại học Quốc gia Seoul Hyeon Taeg-hwan đã được xướng tên trong đề cử giải thưởng Nobel lĩnh vực Hóa học cho nghiên cứu hợp tác với các học giả nước ngoài về công nghệ tinh thể nano, theo thông tin trên website chính thức của giải thưởng.Ở lĩnh vực Y sinh học, nghiên cứu của giáo sư sinh học Pamela J. Bjorkman tại Đại học Công nghệ California (Mỹ) và giáo sư Đại học Harvard Jack L. Strominger được đề cử nhờ phát hiện protein có thể áp dụng cho phát triển thuốc điều trị và vắc-xin.Mặc dù chưa có tổ chức hay cá nhân nào được nêu tên trong danh sách đề cử giải Hòa bình năm nay, song những cái tên đang được chú ý có thể kể đến tổ chức báo chí tự do quốc tế "Hội phóng viên không biên giới", nhà vận động vì thanh thiếu niên và môi trường Greta Thunberg và Tổ chức y tế thế giới (WHO) vì những hoạt động đi đầu trong công tác phòng dịch COVID-19.Giải thưởng Nobel được công bố chính thức trên trang chủ từ ngày 5-12/10 (giờ địa phương). Giải Nobel Văn học sẽ được công bố ngày 8/10, giải Nobel Hòa bình ngày 9/10 và giải Nobel Kinh tế ngày 12/10. Quỹ Nobel đánh giá dịch COVID-19 đã gây ra khủng hoảng lớn cho nhân loại, nhưng cũng đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của các lĩnh vực khoa học.Lễ trao giải Nobel năm nay sẽ được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thay cho sự kiện trao giải tháng 12 hàng năm. Các cá nhân và tổ chức đạt giải sẽ được trình chiếu cảnh nhận giải tại đất nước họ qua truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1944, lễ trao giải Nobel phải hủy bỏ. Tuy nhiên, lễ trao giải Nobel Hòa bình quy mô nhỏ sẽ được tổ chức riêng tại thành phố Oslo (Na Uy).