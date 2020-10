Hàn Quốc duy trì số ca nhiễm COVID-19 mới ở mốc hai chữ số sau kỳ nghỉ lễ

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 5/10, Hàn Quốc ghi nhận 24.164 ca nhiễm COVID-19, tăng 73 ca so với số liệu một ngày trước. Như vậy, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Trung thu dài ngày, số ca nhiễm mới duy trì mức hai chữ số 5 ngày liên tiếp.Các ca nhiễm mới trong ngày 4/10 gồm 64 ca nội địa và 9 ca có yếu tố ngoại nhập.Xét theo khu vực, số ca nhiễm mới tập trung nhiều nhất ở tỉnh Gyeonggi với 25 ca, tiếp theo là thủ đô Seoul 19 ca, thành phố Incheon và thành phố Busan mỗi nơi 5 ca, thành phố Ulsan 4 ca, tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Jeolla mỗi nơi 2 ca, thành phố Daejeon và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 1 ca.Trung tâm y tế và bệnh viện điều dưỡng là những nơi chủ yếu phát sinh ca nhiễm mới. Tính đến ngày 4/10, có tổng cộng 11 ca liên quan đến bệnh viện điều dưỡng Chaoreum (thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi) và 4 ca liên quan đến bệnh viện tổng hợp On (quận Busanjin, thành phố Busan). Các vụ lây nhiễm tập thể cũng phát sinh rải rác.Cơ quan phòng dịch cho biết tuy số ca nhiễm có xu hướng được kiểm soát song vẫn cần đề cao cảnh giác, giai đoạn từ giữa tuần này trở đi là rất quan trọng bởi lưu lượng người di chuyển sau kỳ nghỉ lễ tăng trở lại khiến nguy cơ phát sinh lây nhiễm tăng cao.Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực giãn cách xã hội từ trước dịp nghỉ lễ Tết Trung thu, cơ quan phòng dịch hy vọng sẽ không có tình trạng tái bùng phát dịch sau kỳ nghỉ dài ngày như đợt giữa tháng 8 vừa qua.Biện pháp phòng dịch đặc biệt cho Tết Trung thu sẽ kéo dài đến ngày 11/10. Theo đó, thành phố Seoul vẫn sẽ duy trì giãn cách xã hội mức II, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế, phúc lợi xã hội tập trung nhiều người cao tuổi và người mắc các bệnh lý nền tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng dịch, mở rộng xét nghiệm để phát hiện người nhiễm bệnh trước khi có dấu hiệu nhiễm.Công tác xét nghiệm sớm bắt đầu từ ngày 5/10 đối với nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh cao, bao gồm Cảnh sát và những người liên quan đến công tác đối phó biểu tình Ngày lập nước 3/10, nhân viên làm việc trong các trung tâm y tế và bệnh viện điều dưỡng có phát sinh ca nhiễm mới.Tính đến nay, số ca tử vong do COVID-19 là 422 ca, tăng thêm 1 ca so với một ngày trước. Tỷ lệ tử vong trung bình ở Hàn Quốc là 1,75%. Số ca bệnh nặng và nguy kịch là 107 ca, tăng 2 ca so với số liệu một ngày trước.