Giao dịch mua sắm trực tuyến tại Hàn Quốc tháng 8 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/10 công bố báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 8", theo đó giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến (bằng máy tính và điện thoại di động) đạt 14.383,3 tỷ won (12,37 tỷ USD), tăng 27,5% so với một năm trước. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi lập thống kê liên quan tháng 1/2001, cũng là mức tăng cao thứ hai sau mức 30,7% tháng 10/2018.Tỷ trọng giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến trên tổng doanh số bán lẻ tháng 8 là 28,6%, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái (20,9%), cũng là mức cao kỷ lục.Xét theo loại hình sản phẩm, giá trị giao dịch dịch vụ ăn uống (chế biến và giao hàng ngay sau khi khách đặt hàng như pizza, gà rán) đạt 1.673 tỷ won (1,44 tỷ USD), tăng tới 83%, mức cao nhất kể từ khi có thống kê liên quan tháng 1/2017.Giá trị giao dịch thực phẩm, đồ uống thông thường đạt 1.751 tỷ won (1,51 tỷ USD), tăng 44,4%; đồ dùng sinh hoạt tăng 59,3%; thiết bị điện tử, gia dụng, viễn thông tăng 48,8%.Cục thống kê quốc gia phân tích do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian người dân ở nhà nhiều hơn, thêm vào đó là mùa mưa kéo dài kỷ lục nên nhu cầu về dịch vụ ăn uống, điện tử gia dụng tăng vọt. Ngược lại, giao dịch về dịch vụ du lịch, giao thông giảm 51,4%, dịch vụ văn hóa giải trí giảm 56,7% do dịch COVID-19 tái bùng phát, người dân giảm hoạt động bên ngoài.Trong các giao dịch trực tuyến, giao dịch qua điện thoại đạt 9.326,5 tỷ won (8,02 tỷ USD), tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức cao kỷ lục. Đặc biệt, giao dịch qua điện thoại chiếm tới 94,4% các giao dịch về dịch vụ ăn uống.