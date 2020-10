Seoul chủ trương xử lý cứng rắn tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép

Photo : YONHAP News

Trước tình trạng ngày càng nhiều tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép trên Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở vùng biển phía Tây của Hàn Quốc, Cảnh sát biển Hàn Quốc đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý cứng rắn, kể cả dùng đến súng máy.Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc khu vực miền Trung ngày 5/10 cho biết từ đầu tháng 10, trung bình mỗi ngày có khoảng 360 tàu đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc xuất hiện trên vùng biển phía Tây gần Vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc, tăng 80% so với tháng trước (199 tàu).Tháng 10/2018, số tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm bất hợp pháp Vùng đặc quyền kinh tế là 94 tàu mỗi ngày, đến tháng 10/2019 lên tới 154 tàu mỗi ngày.Gần đây, tàu cá Trung Quốc thường lợi dụng thời điểm ban đêm để xâm nhập vùng này đánh bắt cá trái phép. Cảnh sát biển đã sử dụng vòi rồng tàu tuần dương hạng 1.000 tấn để ngăn chặn, song không mấy hiệu quả do có tới 50 đến 60 tàu Trung Quốc cùng hoạt động. Ngoài ra, dịch COVID-19 cũng khiến công tác bắt giữ tàu Trung Quốc bất hợp pháp gặp nhiều khó khăn. Kể từ khi dịch bệnh lan rộng, Cảnh sát biển đã tiến hành các hoạt động không đối mặt, cố gắng xua đuổi thay vì bắt giữ nhằm tránh tiếp xúc khi phải áp sát tàu Trung Quốc.Ngoài ra, Cảnh sát biển cũng đã bố trí thêm một tàu tuần dương hạng nặng từ ngày 22/9, tổng cộng ba tàu tuần dương được huy động gần Vùng đặc quyền kinh tế vùng biển phía Tây. Thời gian tuần tra cũng tăng từ 8 ngày 7 đêm lên 9 ngày 8 đêm.Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ không phân định quyền hạn của Đội quản lý ngư nghiệp vùng biển phía Tây trực thuộc Bộ Hải dương và thủy sản so với Hải quân để ngăn chặn mạnh mẽ tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc.