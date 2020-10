Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng ngưỡng 1% sau 6 tháng

Photo : Getty Images Bank

Theo báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 9" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 6/10, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước đạt 106,2 điểm, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 (1%).Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng sau khi duy trì ngưỡng 1% từ tháng 1 đến tháng 3 đã giảm xuống 0,1% vào tháng 4, -0,3% vào tháng 5, 0% trong tháng 6, 0,3% trong tháng 7, 0,7% vào tháng 8 và trở lại ngưỡng 1% vào tháng trước.Giá tiêu dùng cơ bản (trừ các mặt hàng dễ biến động giá cả như nông sản, xăng dầu) tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu dùng cơ bản theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tức không bao gồm các mặt hàng thực phẩm đồ uống, năng lượng, tăng 0,6%.Chỉ số giá thực phẩm tươi sống gồm 50 mặt hàng dễ biến động giá cả do thời tiết như rau củ quả, cá, nghêu sò tăng 21,5%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 2/2011. Đặc biệt, mặt hàng rau củ tươi tăng 34,9%. Chỉ số giá sinh hoạt, gồm 141 mặt hàng người tiêu dùng thường xuyên mua và chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn, tăng 0,9%.Xét riêng từng mặt hàng, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 13,5%, mức cao nhất sau tháng 3/2011. Giá cải thảo tăng 67,3%, củ cải tăng 89,8%, thịt bò trong nước tăng 10,6%. Ngược lại, do ảnh hưởng bởi giá dầu thấp, giá sản phẩm công nghiệp giảm 0,7%, giá điện, nước, gas giảm 4,1%. Giá dịch vụ cá nhân tăng 1,3%, giá dịch vụ công cộng giảm 1,4%.Cục thống kê quốc gia giải thích do mùa mưa kéo dài kỷ lục khiến giá các mặt hàng nông sản tăng vọt, nhưng giá dầu quốc tế thấp cộng với các chính sách hỗ trợ tăng cường của Chính phủ nên hiện tượng vật giá thấp vẫn duy trì trong tháng 9. Giá rau củ hiện tại đang ở mức cao, nhưng dự kiến sẽ ổn định dần vào cuối tháng 10 do thời tiết thuận lợi hơn sau tháng 9.