Chính phủ Hàn Quốc sửa đổi luật, cho phép phá thai dưới 14 tuần tuổi

Giới luật pháp Hàn Quốc ngày 6/10 cho biết Bộ Tư pháp sẽ đăng công báo về dự thảo sửa đổi Luật hình sự và Luật chăm sóc bà mẹ và trẻ em vào ngày 7/10, trong đó có nội dung giữ nguyên quy định về "tội phá thai", nhưng cho phép phá thai trong giai đoạn đầu mang thai, khi thai nhi dưới 14 tuần tuổi.Tháng 4/2019, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết Khoản 1 Điều 269 và Khoản 1 Điều 270 Luật hình sự, quy định xử phạt với phụ nữ phá thai và bác sĩ tiến hành phá thai, là vi hiến, do xâm phạm quá mức tới quyền tự quyết của phụ nữ, và yêu cầu sửa đổi các điều khoản này tới cuối năm nay.Khi đó, Tòa án Hiến pháp cho rằng cần đảm bảo quyền tự quyết của phụ nữ tới trước khi thai nhi được 22 tuần, thời điểm thai nhi có thể tự tồn tại nếu được tách khỏi cơ thể người mẹ.Nội dung dự thảo Chính phủ sắp công bố có mục đích không xử phạt những phụ nữ mang thai phá thai dưới 14 tuần, tôn trọng quyền tự quyết tối thiểu của phụ nữ. Tuy nhiên, dự thảo cũng cho phép trường hợp ngoại lệ được phá thai dưới 24 tuần tuổi nếu có lý do đặc biệt, như mang thai do bị xâm hại tình dục.Quyết định duy trì xử phạt với hành vi phá thai của Chính phủ dự kiến sẽ khiến nhiều tổ chức phụ nữ phản đối gay gắt.Ủy ban chính sách bình đẳng giới, cơ quan tư vấn của Bộ Tư pháp, tháng 8 vừa qua đã khuyến nghị xóa bỏ hoàn toàn quy định về tội phá thai nhằm bảo đảm quyền tự quyết toàn diện cho phụ nữ về việc mang thai và sinh con.