Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm AA- với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch ngày 7/10 công bố duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc là AA- và triển vọng tín nhiệm "ổn định".AA- là mức cao thứ 4 trong thang xếp hạng tín nhiệm của Fitch. Các quốc gia có cùng xếp hạng với Hàn Quốc là Đài Loan, Qatar, Hong Kong, Bỉ, Anh.Tháng 9/2012, Fitch đã nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc từ mức A+ lên AA-, và duy trì xếp hạng này cho tới nay.Hãng này dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,1% trong năm nay, đánh giá tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc vẫn ở mức lạc quan hơn so với các nước phát triển lớn hay có cùng xếp hạng tín nhiệm do chính sách đối phó hiệu quả với COVID-19. Tuy nhiên, Fitch vẫn nhấn mạnh dịch COVID-19 lây lan sẽ gây ra gánh nặng cho tài chính và tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.Ngoài ra, tình hình nợ quốc gia ở mức cao dưới sức ép chi tiêu do dân số già hóa cũng có thể trở thành một yếu tố rủi ro với tài chính Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc cần chi tiêu, đầu tư ngân sách một cách hiệu quả.Fitch nhận xét năng lực trả nợ hộ gia đình, tính lành mạnh của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hiện vẫn ở mức tốt, nhưng cũng đồng thời lo ngại về quy mô nợ hộ gia đình ngày càng tăng.Báo cáo của Fitch cũng có nội dung đề cập tới Bắc Triều Tiên. Hãng này cho rằng rủi ro địa chính trị của Hàn Quốc đang làm hạn chế xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Đặc biệt, quan hệ hai miền Nam-Bắc đã xấu đi nhiều trong vòng 6 tháng qua.Bộ Kế hoạch và tài chính cùng ngày đánh giá việc Fitch vẫn duy trì xếp hạng tín nhiệm với Hàn Quốc trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang rơi vào suy thoái nghiêm trọng do dịch COVID-19 đã một lần nữa tái khẳng định sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế với kinh tế Hàn Quốc.Trong năm nay, ba hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là Moody's, Standard & Poor's (S&P) và Fitch đã 211 lần hạ xếp hạng tín nhiệm và triển vọng tín nhiệm với 107 quốc gia.