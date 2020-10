Cựu Đại sứ tạm quyền Bắc Triều Tiên tại Ý sống tại Hàn Quốc sau khi đào thoát năm 2018

Photo : YONHAP News

Cựu Đại sứ tạm quyền của Bắc Triều Tiên tại Ý được cho là đang sinh sống ở Hàn Quốc hơn một năm qua sau khi đào thoát khỏi thành phố Rome cuối năm 2018.Nguồn tin từ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 6/10 cho biết cựu Đại sứ tạm quyền miền Bắc tại Ý Jo Song-gil và vợ tới Hàn Quốc vào tháng 7 năm ngoái qua một nước thứ ba.Nghị sĩ Ha Tae-keung của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cũng xác nhận ông Jo đang được các cơ quan Chính phủ Seoul bảo vệ.Việc ông Jo tới Hàn Quốc sinh sống không được công khai là do ông yêu cầu các nhà chức trách miền Nam, vì lý do an toàn.Tuy nhiên, một quan chức Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) lại từ chối xác nhận sự việc trên.Ông Jo Song-gil đào thoát cùng vợ vào đầu tháng 11/2018 khi ông sắp hết nhiệm kỳ tạm quyền Đại sứ tại Ý. Trước đó, báo chí đã liên tục đưa tin ông này đang tìm kiếm nơi trú ẩn ở một nước thứ ba dưới sự bảo vệ của Chính phủ Ý và các nước khác.