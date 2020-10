Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo hôm 6/10, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) và Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho biết dựa trên kết quả khảo sát phân phối và đánh giá chất lượng, chất lượng của lô vắc-xin cúm mùa bị tạm dừng tiêm chủng từ hôm 21/9 vừa qua không bị ảnh hưởng.Đêm 21/9, CDC đã ra thông cáo khẩn tạm dừng dự án tiêm phòng cúm quốc gia do phát hiện vấn đề trong quá trình phân phối của doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp vắc-xin.Lô vắc-xin kiểm tra lần này được sản xuất trong năm nay, và đã bị bảo quản dưới nền nhiệt 25 độ C trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, một số vắc-xin đang trong quá trình vận chuyển nhưng không được bảo quản trong nhiệt độ lý tưởng 2-8 độ C cũng đã bị thu hồi để kiểm tra. Kết quả cho thấy chất lượng vắc xin không bị ảnh hưởng.Tính đến 16 giờ ngày 6/10, 3.045 người đã được tiêm chủng miễn phí vắc-xin cúm mùa trong dự án tiêm phòng quốc gia, tăng 749 người so với cuối tuần trước. Trong các ca được tiêm chủng, 12 người xuất hiện phản ứng bất thường, 3 người trong số đó đã tiêm chủng vắc-xin có vấn đề trong quá trình phân phối. Tuy nhiên, hiện nay sức khỏe các bệnh nhân đã trở lại bình thường.