Chính phủ Hàn Quốc đăng công báo dự thảo sửa đổi luật về phá thai

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/10 đã đăng công báo dự thảo sửa đổi Luật hình sự và Luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em, với nội dung cho phép phá thai dưới 14 tuần tuổi.Cụ thể, phụ nữ mang thai được phép phá thai dưới 14 tuần theo mong muốn cá nhân, dù không có bất cứ lý do nào đặc biệt.Ngoài ra, nếu phụ nữ muốn phá thai vì lý do "xã hội hoặc kinh tế" với thai nhi từ 15-24 tuần tuổi, trường hợp được cho phép theo Luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em hiện hành thì vẫn có thể phá thai sau khi được tư vấn và cân nhắc đầy đủ trong vòng 24 giờ.Luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em hiện hành cho phép phá thai trong trường hợp cha mẹ có trở ngại hay bệnh tật liên quan đến di truyền, hoặc phụ nữ mang thai ngoài ý muốn như bị xâm hại tình dục, hoặc việc mang thai gây nguy hiểm cho sức khỏe người mẹ. Trong dự thảo sửa đổi, lý do cho phép phá thai được mở rộng hơn thành các lý do kinh tế, xã hội.Tuy nhiên, Chính phủ quyết định xóa điều khoản về điều kiện cho phép phá thai là "phải có sự đồng ý của người chồng" trong Luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em, vốn gây tranh cãi là xâm phạm quyền tự quyết của phụ nữ.Ngoài ra, Chính phủ cho biết đã mở rộng quyền lựa chọn của phụ nữ mang thai về phương pháp phá thai, cho phép cả hình thức phá thai bằng thuốc.Những phụ nữ không đủ năng lực nhận thức vẫn có thể phá thai nếu có sự đồng ý của đại diện pháp lý. Trẻ dưới vị thành niên mang thai dù không có sự đồng ý của người bảo hộ hay đại diện pháp lý vẫn có thể thực hiện thủ thuật phá thai nếu có giấy xác nhận đã được tư vấn đầy đủ.Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành các quy trình liên quan tiếp theo, như thẩm định dự luật tại Cơ quan pháp chế, cuộc họp Nội các, để nhanh chóng trình dự luật lên Quốc hội, xúc tiến sửa đổi luật trong năm nay.