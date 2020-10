Album mới của BLACKPINK lập kỷ lục ngay trong ngày đầu phát hành

Photo : YONHAP News

Công ty giải trí YG Entertainment ngày 7/10 công bố album chính thức đầu tiên "THE ALBUM" của nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã đạt doanh số 590.000 bản trong ngày đầu phát hành 6/10.Mặc dù các ca khúc trong "THE ALBUM' đã được công bố trên mạng trực tuyến vào ngày 2/10 vừa qua, nhưng phiên bản vật lý vừa chính thức lên kệ ngày 6/10.Như vậy, BLACKPINK chỉ mất một ngày để vượt qua kỷ lục của album mini thứ ba "Oneiric Diary" của nhóm Iz*One hồi tháng 6 vừa qua (390.000 bản trong tuần đầu phát hành).Phía YG cho biết lượng đĩa bán ra thực tế còn nhiều hơn do số liệu thống kê trên chưa bao gồm một số đơn hàng xuất sang khu vực Mỹ và châu Âu.Trước đó, lượng đặt mua đĩa "THE ALBUM" của BLACKPINK đã lên tới hơn 1 triệu bản, trong đó có khoảng 340.000 đĩa đặt từ Mỹ và châu Âu, khiến người hâm mộ kỳ vọng về thứ hạng cao của nhóm trong các bảng xếp hạng ở Mỹ và Anh.Tờ báo kinh tế Forbes của Mỹ dự báo BLACKPINK sẽ đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng album "Billboard 200" trong tuần sau. Nếu vậy, đây sẽ là thành tích cao nhất của một nhóm nhạc nữ K-Pop từ trước đến nay.Ngoài ra, ca khúc "ICECREAM" mà BLACKPINK công bố sớm hồi tháng 8 đã 5 tuần liên tiếp trụ vững tại bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard, thời gian dài nhất của một nhóm nhạc nữ K-Pop. Trong tuần này, ca khúc của nhóm xếp thứ 68, giảm 2 bậc so với tuần trước. Năm ngoái, ca khúc "KILL THIS LOVE" của BLACKPINK từng lọt vào bảng xếp hạng này 4 tuần liên tiếp.Ca khúc "ICECREAM" của BLACKPINK kết hợp với ngôi sao nhạc Pop Selena Gomez đã đứng thứ 13 bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard ngay trong tuần phát hành đầu tiên, thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ K-Pop.