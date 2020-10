Tổng thống Trump tuyên bố dừng đàm phán với đảng Dân chủ về gói kích thích kinh tế bổ sung

Photo : YONHAP News

Trên trang cá nhân Twitter ngày 6/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dừng ngay tiến trình đàm phán với đảng đối lập Dân chủ về gói kích thích kinh tế bổ sung nhằm khắc phục khủng hoảng COVID-19.Ông Trump cho biết đảng đối lập đang yêu cầu Chính phủ lập gói kích thích kinh tế quy mô 2.400 tỷ USD nhưng lại không hề liên quan tới dịch COVID-19, khẳng định sẽ không thông qua gói kích thích kinh tế này ngay sau khi tái đắc cử thành công.Vài tiếng trước đó, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell trong một buổi diễn thuyết công khai đã hối thúc Tổng thống Donald Trump sớm đạt thỏa thuận với đảng Dân chủ về gói kích thích kinh tế quy mô lớn. Bên cạnh đó, ông Jerome Powell nhấn mạnh người dân Mỹ nhất định phải tuân thủ các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai đe dọa tới nền kinh tế Mỹ.Ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố dừng đàm phán với đảng đối lập về gói kích thích kinh tế, thị trường chứng khoán New York đã đồng loạt lao dốc. Trước đó, dù có thông tin vợ chồng Tổng thống Mỹ nhiễm COVID-19 nhưng thị trường chứng khoán New York không bị ảnh hưởng lớn do tâm lý kỳ vọng ông Trump sẽ đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ về gói kích thích kinh tế trên.