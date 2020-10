Quốc hội chất vấn Bộ Quốc phòng về vụ công chức bị Bắc Triều Tiên bắn chết

Photo : YONHAP News

Tại buổi thanh tra của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng ngày 7/10, các nghị sĩ tập trung chất vấn về việc đối phó của quân đội trong vụ việc công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây ngày 22/9.Các uỷ viên đảng đối lập Sức mạnh quốc dân nêu ra vấn đề ứng phó của quân đội khi công chức hướng dẫn tàu đánh cá bị mất tích.Địa điểm mất tích gần ranh giới quân sự liên Triều trên biển nên lẽ ra quân đội Hàn Quốc phải khẩn trương thông báo về vụ mất tích cho quân đội Bắc Triều Tiên thông qua “mạng vô tuyến chung giữa tàu thương mại quốc tế”.Thêm vào đó, quân đội nhận thức rõ việc chính quyền miền Bắc ra lệnh bắn chết những ai đến gần biên giới với lý do phòng dịch COVID-19, nhưng lại không tính đến khả năng công chức mất tích là do miền Bắc sát hại.Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook trả lời trong ngày đầu công chức trên bị mất tích, quân đội nhận định khó có khả năng trôi dạt sang vùng biển Bắc Triều Tiên xét theo dòng thủy triều. Phải tới ngày hôm sau, quân đội mới biết công chức mất tích được phát hiện tại vùng biển của miền Bắc, nhưng khó có thể đối phó ngay lập tức do lo ngại lộ nguồn tin tình báo.Các uỷ viên của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành yêu cầu quân đội tiến hành điều tra triệt để về quá trình rò rỉ một số thông tin đặc biệt, như nội dung nghe trộm của quân đội. Bộ trưởng Suh bày tỏ lo ngại việc thu thập thông tin tình báo về Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, thừa nhận quân đội phải quản lý tốt hơn nữa.Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải chịu mọi trách nhiệm về vụ việc bắn chết công chức Hàn Quốc. Nghiêm trọng hơn, vụ việc này có thể bị coi là hành vi thù địch, vi phạm tinh thần của thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018.Ông Suh cho biết sau vụ việc, Bắc Triều Tiên vẫn chưa có động thái đặc biệt nào. Có khả năng nước này sẽ huy động vũ khí chiến lược, thị uy sức mạnh quân sự trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động 10/10