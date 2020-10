Lợi nhuận kinh doanh quý III của Samsung cao kỷ lục bất chấp dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 8/10 đã công bố kết quả kinh doanh của quý III năm 2020. Theo đó, doanh thu của hãng đạt 66.000 tỷ won (57 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh đạt 12.300 tỷ won (10,63 tỷ USD), một thành tích kinh doanh đáng kinh ngạc bất chấp khủng hoảng dịch COVID-19. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 18,6%, tăng so với nửa đầu năm nay (11,6-15,4%).Đây là mức lợi nhuận kinh doanh cao nhất kể từ quý IV năm 2018 ở mức 10.800 tỷ won (9,33 tỷ USD) trong thời kỳ "siêu hoàng kim" của chíp bán dẫn. Doanh thu quý III năm nay cũng vượt mức kỷ lục đạt được vào năm 2017 ở mức 65.980 tỷ won (57 tỷ USD).Có được nhiều thành tựu tuyệt vời như vậy là nhờ Samsung bán rất chạy dòng smartphone Galaxy Note 20 mới ra mắt trên phạm vi toàn cầu, cắt giảm được chi phí quảng cáo cho các cửa hàng đại lý do đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử gia dụng như TV tăng mạnh vì mọi người đều hạn chế ra ngoài do dịch bệnh.Kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực chưa được tiết lộ, song lợi nhuận kinh doanh lĩnh vực di động nửa cuối năm nay dự kiến đạt khoảng 4.000 tỷ won (3,45 tỷ USD) bởi dòng Galaxy Note 20 và Galaxy Z Flip 2 ra mắt trong quý III giúp doanh số bán trên toàn cầu tăng mạnh.