Hàn Quốc tăng cường phòng dịch trong Ngày sáng tạo chữ Hàn 9/10

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/10, Hàn Quốc ghi nhận 24.422 ca nhiễm COVID-19, tăng 69 ca so với số liệu một ngày trước, trong đó 60 ca nội địa, 9 ca có yếu tố ngoại nhập.Xét theo khu vực, số ca nhiễm mới ngày 7/10 ở tỉnh Gyeonggi là 22 ca, thành phố Seoul 19 ca, thành phố Daejeon 7 ca, thành phố Incheon 5 ca, thành phố Busan 5 ca, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang mỗi nơi 1 ca.Như vậy, số ca nhiễm mới trong ngày ở Hàn Quốc ghi nhận ở mức hai chữ số 14 ngày liên tiếp, sau đó có xu hướng tăng nhẹ sau khi kỳ nghỉ Tết Trung thu kết thúc. Đặc biệt, có một số trường hợp lây nhiễm thông qua các buổi gặp mặt gia đình trong kỳ nghỉ kéo dài vừa qua. Không loại trừ khả năng dịch bệnh vẫn đang âm thầm lây nhiễm mà không có triệu chứng, cơ quan phòng dịch cũng kêu gọi người dân tích cực tuân thủ quy tắc phòng dịch triệt để hơn trong kỳ nghỉ nhân Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10).Lo ngại tái bùng phát dịch do các tổ chức hữu khuynh có kế hoạch tiến hành biểu tình trong ngày 9/10, cơ quan phòng dịch nhấn mạnh sẽ đối phó nghiêm và triệt để theo pháp luật, đồng thời yêu cầu cảnh sát và chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa, tránh để xảy ra lỗ hổng phòng dịch do các cuộc biểu tình bất hợp pháp gây ra.Ngày 9/10, thành phố Seoul sẽ tiếp tục lập chốt kiểm tra xe dừng đỗ sai quy định tại các khu vực diễn ra biểu tình, cân nhắc tạm đóng cửa, không dừng đón hành khách tại 4 ga tàu điện gần khu vực quảng trường Gwanghwamun bao gồm ga Tòa thị chính Seoul.Seoul có kế hoạch sẽ khởi tố người tài trợ biểu tình và cả người tham gia biểu tình bất hợp pháp, thậm chí yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp có ca nhiễm mới phát sinh.