Không có biểu tình quy mô lớn tại Seoul trong Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul

Photo : YONHAP News

Các tổ chức bảo thủ không thể tiến hành biểu tình quy mô lớn ở quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul, trong Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul 9/10, tương tự Ngày lập nước 3/10 vừa qua.Tòa án hành chính Seoul ngày 8/10 đã bác bỏ đề nghị của các tổ chức bảo thủ về việc dừng hiệu lực lệnh cấm tụ tập biểu tình tại trung tâm Seoul (do Cơ quan cảnh sát ban hành) vào Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul 9/10.Tòa án nhận định nếu biểu tình thì người dân từ khắp nơi trên toàn quốc tham gia, không tránh khỏi tiếp xúc gần, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Ngoài ra, nếu xảy ra trường hợp lây nhiễm do biểu tình thì rất khó xác định nguồn lây nhiễm khiến dịch COVID-19 càng lây lan rộng hơn.Như vậy, trong cuộc tranh cãi giữa các tổ chức dân sự bảo thủ và Cảnh sát về quyền tự do tụ tập và tính cần thiết của công tác phòng dịch, Tòa án đã đứng về phía Cảnh sát.Bên cạnh đó, Tòa án giải thích 30 nhân lực mà phía các tổ chức dân sự dự định bố trí để giữ trật tự cuộc biểu tình là chưa đủ, nghĩa là kế hoạch phòng dịch không tương xứng với quy mô biểu tình. Tòa án nhận thấy nếu đình chỉ hiệu lực lệnh cấm tụ tập biểu tình của Cảnh sát sẽ khó đảm bảo được lợi ích chung là phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.Sau khi có quyết định của Tòa án, các tổ chức bảo thủ tuyên bố sẽ tổ chức họp báo thay cho kế hoạch biểu tình.Cùng ngày, Cảnh sát tiếp tục thiết lập hàng rào chắn bằng ô tô tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul), tương tự như Ngày lập nước, nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình trái phép. Theo quy định, người dân không có mục đích biểu tình vẫn có thể vào bên trong quảng trường, nhưng thực tế là quảng trường bị phong tỏa.Chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch chặn một phần các phương tiện giao thông công cộng ở khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, tùy theo tình hình biểu tình. Tới 11 giờ trưa cùng ngày, các tuyến tàu điện ngầm vẫn chạy bình thường, nhưng lối ra hướng quảng trường Gwanghwamun bị chặn.