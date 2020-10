Photo : YONHAP News

Chính quyền quận Mitte, thủ đô Berlin (Đức) ngày 7/10 (giờ địa phương) đã gửi công văn tới tổ chức dân sự mang tên Hội đồng Hàn Quốc (tên tiếng Anh là "Korea Verband"), yêu cầu dỡ bỏ tượng "Thiếu nữ Hòa bình" cho tới hết ngày 14/10.Tượng "Thiếu nữ Hòa bình" là một biểu tượng của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II. Tổ chức trên đã dựng bức tượng này ở một đường phố thuộc quận Mitte vào ngày 25/9 vừa qua.Chính quyền quận tuyên bố sẽ tiến hành cưỡng chế nếu tổ chức này không tự giác dỡ bỏ bức tượng, mọi chi phí phát sinh sẽ do tổ chức này chi trả. Chính quyền quận giải thích tổ chức dân sự trên đã lắp thêm tấm bia đá giải thích về bức tượng mà không thông báo trước, khiến quan hệ giữa Đức và Nhật Bản rơi vào căng thẳng.Nội dung giải thích trên tấm bia đá ghi ngắn gọn rằng trong Thế chiến II, quân đội Nhật đã cưỡng ép nhiều phụ nữ từ khắp các nước châu Á-Thái Bình Dương làm nô lệ tình dục, đồng thời bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới những nạn nhân còn sống sót đã dũng cảm tiến hành cuộc vận động nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn.Công văn trên của chính quyền quận Mitte được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Nhật Bản đề nghị Berlin dỡ bỏ bức tượng này.Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Kato Katsunobu ngày 29/9 đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc tổ chức dân sự dựng tượng "Thiếu nữ Hòa bình" tại Đức, cho biết sẽ nỗ lực để dỡ bỏ bức tượng. Sau đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Heiko Maas ngày 1/10 cũng đề nghị Đức dỡ bỏ bức tượng. Truyền thông Đức gần đây đưa tin Đại sứ quán Nhật Bản tại Đức cũng đã đưa ra lập trường tương tự với chính quyền Berlin.Tổ chức dân sự "Hội đồng Hàn Quốc" bác bỏ rằng trong quá trình cấp phép dựng tượng, chính quyền quận Mitte đã không hề yêu cầu nộp nội dung giới thiệu về bức tượng. Phía tổ chức này cho biết sẽ gặp chính quyền quận để thuyết phục, đồng thời chuẩn bị họp báo và biểu tình nhằm phản đối quyết định này.Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/10 nhấn mạnh tượng "Thiếu nữ Hòa bình" là một tác phẩm nghệ thuật do tổ chức dân sự tự nguyện dựng lên nhằm mục đích tưởng nhớ, giáo dục về một sự thật lịch sử hiển nhiên. Việc Chính phủ Nhật Bản đề nghị Đức can thiệp để dỡ bỏ bức tượng này tuyệt đối không giúp giải quyết vấn đề, đi ngược lại tinh thần hối lỗi, thừa nhận trách nhiệm cho những sai phạm của Tokyo trong quá khứ.Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cho rằng việc Chính phủ can thiệp bằng ngoại giao vào vụ việc của tổ chức dân sự ở nước ngoài là không thích hợp. Trong thời gian tới, Seoul sẽ theo dõi tình hình liên quan và cân nhắc đối phó thích hợp.