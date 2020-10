Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đang phân tích theo hướng tích cực về thông điệp của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc 10/10 vừa qua.Phủ Tổng thống Hàn Quốc sáng ngày 11/10 đã mở cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon chủ trì.Cuộc họp tập trung phân tích về thông điệp "cầu chúc một ngày hai miền Nam-Bắc nắm tay nhau sẽ tới" của ông Kim Jong-un ở lễ duyệt binh. Hội đồng an ninh quốc gia cho rằng nội dung này hàm ý đề xuất khôi phục quan hệ liên Triều ngay khi có điều kiện thuận lợi.Bộ Thống nhất cũng bày tỏ kỳ vọng thông điệp của nhà lãnh đạo miền Bắc sẽ được tiếp nối bằng hòa bình bán đảo Hàn Quốc và sự phát triển của quan hệ liên Triều, hy vọng dịch COVID-19 ở miền Nam sẽ sớm được kiểm soát, mong tới ngày hai miền "nắm tay hợp tác". Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, Seoul vẫn chưa thể đề xuất hay xúc tiến các nội dung cụ thể. Bộ Thống nhất sẽ chuẩn bị sẵn sàng để có thể xúc tiến ngay các dự án hợp tác liên Triều khi đủ điều kiện. Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng luôn sẵn sàng hợp tác với miền Bắc ở lĩnh vực viện trợ nhân đạo, y tế và vấn đề đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kỳ vọng miền Bắc sẽ hưởng ứng đề xuất của Tổng thống Moon Jae-in về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, thiết lập cơ chế hợp tác về phòng dịch và y tế khu vực Đông Bắc Á.Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lại chú ý tới lập trường của miền Bắc về việc "không sử dụng sức mạnh quân sự trước", đồng thời bày tỏ lo ngại về việc Bình Nhưỡng công bố vũ khí được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm xa mới tại lễ duyệt binh.Phủ Tổng thống hiện đang giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh phải tuân thủ các nội dung thỏa thuận giữa hai miền Nam-Bắc, nhằm phòng ngừa xảy ra xung đột quân sự và chiến tranh.Việc xử lý vụ công chức Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây ngày 22/9 vừa qua cũng được cho là một biến số ảnh hưởng tới quan hệ liên Triều. Phủ Tổng thống một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng hưởng ứng tích cực đề xuất của Seoul để sớm làm sáng tỏ vụ việc. Vào tháng trước, Hàn Quốc đã đề nghị miền Bắc khôi phục lại đường dây liên lạc quân sự liên Triều để điều tra chung vụ việc trên.