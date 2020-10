Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 12/10 đã công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 10", đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc vẫn tiếp tục đình trệ vì đợt tái bùng phát COVID-19 từ trung tuần tháng 8.KDI phân tích dịch COVID-19 tái bùng phát đã làm hạn chế các hoạt động kinh tế, thêm vào đó là ảnh hưởng của mùa mưa kéo dài kỷ lục, khiến mức giảm tiêu thụ nội địa càng trầm trọng hơn, tập trung ở ngành dịch vụ và xây dựng.Sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 giảm 3,4%, giảm sâu hơn mức 1,5% của một tháng trước. Đặc biệt ngành dịch vụ giảm 3,7%, xây dựng giảm 9,4%.Tỷ lệ vận hành bình quân ngành chế tạo trong tháng 8 giảm nhẹ, trong khi tỷ lệ tồn kho tăng. Tuy nhiên, do doanh thu nội địa của ô tô sản xuất trong nước tháng 9 tăng mạnh, nhu cầu quốc tế đang dần hồi phục, nên xu hướng đình trệ ngành chế tạo dự kiến sẽ được giảm nhẹ.Tiêu dùng và đầu tư cũng bị ảnh hưởng tương tự. KDI đánh giá tiêu dùng tiếp tục bị co hẹp, tập trung ở lĩnh vực dịch vụ phải tiếp xúc trực tiếp nhiều. Trong khi mặt hàng điện tử gia dụng tăng 37,8% trong tháng 8, ô tô con tăng 10,3%, đồ đạc gia đình tăng 27,1%, thì hàng hóa ít bền và không bền như quần áo, giầy dép đều giảm mạnh.Doanh số bán lẻ trong tháng 8 tăng 0,3%, tiếp tục ở mức thấp tương tự mức 0,5% một tháng trước. Đầu tư xây dựng cũng giảm mạnh hơn. Tiến độ hoàn thành dự án xây dựng trong tháng 8 giảm 9,4%. KDI phân tích nguyên nhân là do trong tháng 8, số ngày mưa và lượng mưa đều cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước.Xuất khẩu được đánh giá là vẫn đang duy trì xu hướng giảm nhẹ, nhu cầu quốc tế đang dần được hồi phục.KDI cho biết bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chỉ số tâm lý ngành chế tạo thế giới đang vượt mức tiêu chuẩn, tình trạng đình trệ thương mại cũng đang được giảm nhẹ. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI) chế tạo tháng 10 vẫn tiếp tục xu hướng tăng điểm, tập trung vào các doanh nghiệp xuất khẩu.