Hàn Quốc chuyển sang giãn cách xã hội mức I từ 12/10

Tính đến 0 giờ ngày 12/10, ngày đầu tiên chuyển sang giãn cách xã hội mức I trên phạm vi toàn quốc, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 97 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 24.703 ca. Trong đó có 68 ca lây nhiễm cộng đồng và 29 ca nhập ngoại. Thủ đô Seoul vẫn chiếm nhiều nhất với 29 ca, sau đó tới tỉnh Gyeonggi 16 ca, thành phố Daejeon 13 ca. 87 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng số ca tử vong là 433 ca.Từ ngày 12/10, hơn 95.000 cơ sở phúc lợi xã hội trên toàn quốc phải đóng cửa trong thời gian qua được phép bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương quyết định sẽ sớm mở cửa các cơ sở phúc lợi xã hội ngay khi chính quyền địa phương kết thúc rà soát về đối sách phòng dịch.Tuy nhiên, đối với các công viên quốc gia dự kiến có lượng khách tham quan tăng vọt do sắp đến mùa lá phong đổi màu, Chính phủ quyết định hạn chế các chuyến tham quan tập thể. Từ ngày 17/10 tới 15/11, các bãi đậu xe ô tô ở 21 công viên quốc gia trên toàn quốc sẽ bị kiểm soát. Với những điểm tập trung nhiều khách tham quan, như các đài quan sát, điểm nghỉ chân sẽ được bố trí vạch cấm ra vào. Lượng khách đi cáp treo lên núi Seorak, Naejang sẽ bị hạn chế dưới 50% mức thông thường.Mặt khác, do giãn cách xã hội được giảm xuống mức I, chính quyền thành phố Seoul quyết định dỡ bỏ kiểm soát đối với các khu vực tập trung đông người ở các công viên ven sông Hàn, đồng thời chấm dứt lệnh cấm tụ tập 10 người trở lên trên toàn địa bàn thành phố.Thay vào đó, thành phố ban lệnh cấm tụ tập trên 100 người, đối phó tương đương mức giãn cách II với các cuộc tụ tập có nguy cơ lây nhiễm cao. Các cuộc tụ tập dưới 99 người vẫn phải tuân thủ 7 quy tắc phòng dịch như đo thân nhiệt, lập danh sách người tham gia.Các cơ sở kinh doanh giải trí như vũ trường, sàn nhảy đã được dỡ bỏ lệnh cấm tụ tập phải tuân thủ thêm một quy tắc phòng dịch mới là nghỉ 10 phút sau mỗi giờ mở cửa, hoặc nghỉ 30 phút sau 3 giờ mở cửa.Cơ quan phòng dịch tạm thời nhận định nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đã được kiểm soát sau kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng một số bệnh nhân có thời gian ủ bệnh dài, nên người dân vẫn phải tiếp tục chú ý, không được lơ là cảnh giác.