Công ty hóa học LG đạt lợi nhuận và doanh thu kỷ lục trong quý III

Photo : YONHAP News

Trong quý III/2020, hãng hóa học LG của Hàn Quốc đã xác lập kỷ lục cả về doanh thu và lợi nhuận kinh doanh.Công ty hóa học LG ngày 12/10 đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III. Lợi nhuận kinh doanh trong quý vừa rồi của hãng đạt 902,1 tỷ won (785,25 triệu USD), tăng 158,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 23,1% so với triển vọng mà thị trường đưa ra trước đó là 732,8 tỷ won (637,88 triệu USD).Doanh thu của hãng trong quý III đạt 7.507,3 tỷ won (6,53 tỷ USD), tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Thành tích trên được phân tích là nhờ lợi nhuận lớn ở mảng hóa dầu và vật liệu công nghệ cao.Hóa học LG sẽ công bố chính thức về kết quả kinh doanh quý III vào ngày 21/10.Việc hãng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trước thềm quyết toán được phân tích là nhằm "xoa dịu cổ đông". Hóa học LG có kế hoạch tách mảng kinh doanh pin thành một công ty riêng lấy tên tạm thời là "LG Energy Solution" vào ngày 1/12 tới, nhưng các cổ đông nhỏ đang phản đối. Đại hội đồng cổ đông của hãng sẽ họp vào ngày 30/10 tới.