Mức lương bình quân của lao động Hàn Quốc xếp thứ 19 trong OECD

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Yang Kyung-sook thuộc Ủy ban kế hoạch và tài chính tại Quốc hội ngày 11/10 cho biết mức lương bình quân của lao động Hàn Quốc năm 2019 tính theo sức mua tương đương (PPP) là 42.300 USD, đứng thứ 19 trên 35 nước thành viên thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia). Đây cũng là thứ hạng cao nhất kể từ năm 2003 (32.100 USD, xếp thứ 24).Mức lương bình quân của người lao động Hàn Quốc năm 2019 bằng 87% mức lương bình quân của lao động các nước thuộc OECD (48.600 USD). Xét về tỷ lệ tăng mức lương trung bình theo năm, mức lương trung bình của Hàn Quốc năm ngoái tăng 3,6%, cao hơn so với tỷ lệ tăng mức lương trung bình của OECD (1,8%).Xét giai đoạn 2003-2019, mức lương trung bình của lao động Hàn Quốc tăng 12.000 USD, mức tăng 31,8%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tăng từ 14.673 USD lên 31.682 USD, tức tăng 17.009 USD, ghi nhận mức tăng 115,9%.Nếu xét quy mô GDP Hàn Quốc năm 2019 đạt 1.642,2 tỷ USD, xếp vị trí thứ 8 trong các nước OECD, tăng hai bậc so với vị trí thứ 10 của năm 2003 (702,7 tỷ USD). Qua đó, có thể thấy Hàn Quốc có quy mô tăng mức lương là khá chậm với so với tăng trưởng GDP.Nghị sĩ Yang Kyung-sook cho biết chỉ số tăng trưởng kinh tế vẫn đang được đảm bảo bất chấp khủng hoảng dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn còn có nhiều trường hợp đáng lo ngại như bị giảm lương, chậm trễ lương và thất nghiệp. Theo đó, bà Yang chỉ ra bằng để cải thiện chất lượng phù hợp với quy mô kinh tế hàng đầu thế giới, cần phải nỗ lực để phân bổ thu nhập cân bằng, giảm chênh lệch mức lương giữa nam và nữ giới, cải thiện văn hóa lao động trong thời gian dài và cải thiện chất lượng việc làm của người cao tuổi.