Các ngân hàng đầu tư thế giới hạ tỷ lệ tăng trưởng năm 2020 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) ngày 12/10 cho biết 9 ngân hàng đầu tư (IB) lớn nước ngoài đã lần lượt hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc xuống mức bình quân -1,4%, giảm 0,5% so với mức đưa ra hồi cuối tháng 8.9 ngân hàng đầu tư lớn ở nước ngoài bao gồm Barclays, Bank of America, Citibank, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, ngân hàng Liên minh Thụy Sĩ (USB) và công ty chứng khoán Nomura của Nhật Bản.9 ngân hàng đầu tư này cũng đã điều chính tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 của Hàn Quốc từ 3,5% xuống 3,2%.Ngoài ra, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay cũng được dự đoán đạt -3,8%, trong đó Mỹ là -3,9%, khu vực đồng tiền chung euro -7,3%, Nhật Bản -5,6%. Như vậy, triển vọng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc dù ít lạc quan hơn song vẫn ở mức tương đối cao so với các nước lớn khác.