Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc lên đường thăm Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook chiều ngày 13/10 lên đường thăm Mỹ để tham dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 52.Theo Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Suh đến Mỹ bằng máy bay tiếp dầu trên không của Không quân (KC-330), dự kiến chủ trì hội nghị cùng với người đồng cấp Mỹ Mark Esper vào ngày 14/10 (giờ địa phương).Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ tổ chức họp báo chung, thông báo kết quả cuộc họp qua Tuyên bố chung.Quan chức Quốc phòng Hàn-Mỹ dự kiến sẽ trao đổi về toàn bộ các vấn đề trong quan hệ đồng minh song phương, như đánh giá tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc, phối hợp về mặt chính sách, xúc tiến chuyển giao sớm quyền tác chiến thời chiến, tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân.Đặc biệt, hai bên được cho là sẽ đánh giá về động thái quân sự của Bắc Triều Tiên sau khi nước này công khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trong lễ duyệt binh ngày 10/10, trao đổi ý kiến về phương án phối hợp phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết nghị sự chính của hội nghị lần này là đánh giá về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc, thảo luận về việc thay đổi một phần, hoặc giảm bớt điều kiện chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Căn cứ theo nội dung nhất trí giữa hai nước, ba điều kiện để Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul bao gồm: (1) quân đội Hàn Quốc đảm bảo được năng lực quân sự trọng tâm, (2) quân đội Hàn Quốc đảm bảo được năng lực đối phó với uy hiếp hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, và (3) môi trường an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực ổn định, phù hợp cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.SCM là cơ chế họp thường niên cấp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ, được tổ chức luân phiên giữa hai nước. Hội nghị năm ngoái được tổ chức tại Seoul, do đó hội nghị năm nay được tổ chức tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook thăm Mỹ kể từ sau khi nhận chức.