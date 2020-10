Hàn Quốc nối lại dự án tiêm phòng cúm quốc gia

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết sẽ nối lại dự án tiêm phòng cúm quốc gia mùa đông 2020-2021, vốn bị gián đoạn do phát hiện những lô vắc-xin cúm mùa không được bảo quản đúng cách. Dự án sẽ được triển khai tại các trung tâm y tế trên toàn quốc và 21.000 bệnh viện chỉ định.Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, CDC phân chia thời gian chương trình tiêm chủng theo độ tuổi, đảm bảo duy trì giãn cách xã hội cần thiết.Đối tượng học sinh cấp II và III từ 13-18 tuổi sẽ tiêm chủng từ ngày 13/10, người già trên 70 tuổi từ ngày 19/10, từ 62-69 tuổi tiêm chủng từ ngày 26/10. Trẻ em dưới 12 tuổi và phụ nữ mang thai được tiêm chủng miễn phí, đã tái khởi động từ ngày 25/9.Thời gian tiêm chủng miễn phí kéo dài đến năm nay. Kháng thể sẽ được sản sinh sau hai tuần kể từ ngày tiêm chủng và có hiệu quả trong vòng 6 tháng.CDC kêu gọi người dân đặt lịch với cơ quan y tế trước khi đến tiêm chủng nhằm đảm bảo tiêm chủng an toàn. Trước khi đi tiêm phòng, nếu có dấu hiệu sốt hoặc triệu chứng về hô hấp, người dân cần báo cho cơ quan y tế. Khi đến tiêm chủng, người tiêm và người đi cùng (người bảo hộ) đều phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.Trước đó, dự án tiêm phòng cúm miễn phí cho đối tượng từ 13-18 tuổi và phụ nữ mang thai đã phải tạm dừng khẩn cấp trước một ngày triển khai tiêm chủng chính thức (22/9), do phát hiện ra sai phạm trong quá trình phân phối vắc-xin của doanh nghiệp cung cấp. Được biết, loại vắc-xin này phải được bảo quản đông lạnh trong quá trình vận chuyển, song một số doanh nghiệp đã để ở nhiệt độ thường. CDC sau đó đã tiến hành kiểm tra chất lượng vắc-xin và xác nhận mặc dù bảo quản không đúng cách nhưng chất lượng của vắc-xin không bị ảnh hưởng.