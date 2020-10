Tổ chức quốc tế tiếp tục kêu goi Bắc Triều Tiên tuân thủ nghị quyết của Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 13/10 đưa tin Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Trước đó, Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động 10/10.Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres một lần nữa kêu gọi miền Bắc và ban lãnh đạo nước này tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, tiếp tục các nỗ lực tăng cường đối thoại, ngoại giao vì hòa bình bền vững, và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng trên bán đảo Hàn Quốc.Phát ngôn viên phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Nabila Massrali cũng cho biết việc Bắc Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo mới cho thấy nước này đang tiếp tục vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an.Viện dẫn lại thông điệp "Mong đợi một ngày hai miền Nam-Bắc nắm tay nhau" của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tại lễ duyệt binh, bà Nabila Massrali chỉ ra rằng việc quan trọng là hai miền phải thực hiện một thỏa thuận nhằm tránh gây xung đột và nối lại liên lạc liên Triều.