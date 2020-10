Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc quý III đạt 5,23 tỷ USD

Photo : Getty Images Bank

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên ngày 13/10 công bố tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc trong quý III đạt 5,23 tỷ USD, mức cao nhất trong ba quý đầu năm 2020.Tổng vốn FDI trong năm 2020 tính đến quý III đạt 12,89 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn giải ngân thực tế đạt 7,99 tỷ USD, tăng 1,4%.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích trong quý III, vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu đến từ những doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào Hàn Quốc, hơn là các nhà đầu tư mới. Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài bị hoãn do dịch COVID-19 đã được tái khởi động.Đặc biệt, trong quý III, lĩnh vực vật liệu tiên tiến-phụ tùng-trang thiết bị và ngành công nghiệp mới vẫn được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm rót vốn. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào các lĩnh vực ô tô, chíp bán dẫn và màn hình tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.Các ngành công nghiệp mới như công nghệ thông tin (IT) và ngành sản xuất mới ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký và số tiền giải ngân gia tăng. Tổng vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thiết bị điện tử như thiết bị y dược-y tế và chíp bán dẫn-trí tuệ nhân tạo cũng được mở rộng.Nguyên nhân góp phần cải thiện thành tích FDI trong quý III là do Bộ Công nghiệp đã công nhận việc sử dụng lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp cho tái đầu tư, đồng thời sửa đổi chế độ ưu đãi, hỗ trợ bằng tiền mặt để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp mới.