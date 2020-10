Viện Kiểm sát tăng nhân lực điều tra vụ lừa đảo quỹ đầu tư tư nhân Optimus

Photo : KBS News

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Yoon Seok-yeol quyết định tăng thêm nhân lực điều tra vụ lừa đảo quỹ đầu tư cá nhân của Công ty quản lý tài sản Optimus.Tổng giám đốc Optimus, ông Kim Jae-hyun, lập ra quỹ đầu tư tư nhân vào tháng 6/2017, bắt đầu mở bán thông qua một số công ty chứng khoán lớn từ tháng 12 cùng năm. Optimus quảng cáo với các nhà đầu tư rằng đây là một sản phẩm an toàn, có thể thu lợi nhuận 3%/năm trong thời đại lãi suất siêu thấp, đầu tư vào các tài sản an toàn như trái phiếu doanh thu do các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước phát hành.Tuy nhiên, tất cả quảng cáo này chỉ là lời nói dối. Trên thực tế Optimus lấy tiền đầu tư của khách hàng để mua trái phiếu phát hành riêng lẻ của các công ty chưa niêm yết mà chính cổ đông lớn thứ hai của công ty là Lee Dong-yeol đóng vai trò Tổng giám đốc. Các công ty này trên thực tế đều là công ty ma, lấy tiền đầu tư đó để đầu tư tiếp vào các tài sản rủi ro, như cổ phiếu chưa niêm yết, tài chính dự án bất động sản, thương vụ sáp nhập và mua lại các công ty niêm yết trên sàn giao dịch KOSDAQ.Cơ quan giám sát tài chính (FSS) đã bắt tay thanh tra vụ việc từ tháng 5, phát hiện được một tài liệu do Tổng giám đốc của Optimus Kim Jae-hyun soạn thảo, có nội dung một số quan chức Chính phủ và đảng cầm quyền có tham gia vào quỹ này với tư cách là người được hưởng lợi, can dự cả vào quá trình lập, điều hành quỹ và mở rộng kinh doanh của Optimus.Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul trong quá trình điều tra vụ việc hồi tháng 6, tháng 7 vừa qua đã phát hiện được tài liệu trên từ một luận sư từng là thành viên Hội đồng quản trị Optimus, cùng nhiều tài liệu viết tay, lời khai của các quan chức khác thuộc Optimus.Tuy nhiên, sau khi tiến độ điều tra bị chậm trễ do Viện Kiểm sát tái bố trí nhân sự phụ trách vụ án, làm dấy lên nghi ngờ về quá trình điều tra của các công tố viên.Giữa lúc này, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol chỉ thị tăng thêm nhân lực điều tra vụ việc. Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae, người có quyền phê chuẩn phái cử công tố viên, cũng phát biểu rằng sẽ xem xét việc tăng thêm nhân lực cho nhóm điều tra.Dự kiến sẽ có thêm khoảng 4 công tố viên được điều động bổ sung cho nhóm điều tra theo đề nghị của Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul vào tuần trước.Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul cam kết sẽ điều tra triệt để vụ việc theo pháp luật. Trong phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 16/10 tới, Viện Kiểm sát dự kiến sẽ đề nghị mức án cao nhất với các bị cáo.