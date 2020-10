Hàn Quốc liên kết Chính sách kinh tế mới với phát triển cân bằng địa phương

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị chiến lược Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc lần thứ hai ngày 13/10, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố phương án xúc tiến Chính sách kinh tế mới cân bằng địa phương, một trục mới của "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc".Chính sách kinh tế mới cân bằng địa phương là khái niệm mở rộng "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" sang phạm vi địa phương. Theo đó, Chính phủ kết nối các dự án của Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc với chính sách phát triển cân bằng quốc gia, nhằm phát triển và nâng cao sức cạnh tranh địa phương.Chính sách kinh tế mới cân bằng địa phương sẽ được xúc tiến dưới ba loại hình. Thứ nhất là dự án cấp địa phương thuộc hai trục là Chính sách kinh tế mới xanh và Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số, nằm trong Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc. Thứ hai là dự án do địa phương đóng vai trò chủ đạo xúc tiến, tận dụng nguồn vốn địa phương và vốn góp tư nhân. Thứ ba là dự án do cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò tiên phong trong tìm kiếm dự án, xúc tiến chung với chính quyền địa phương bằng nguồn vốn tự có.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết, khi lựa chọn các địa phương triển khai Chính sách kinh tế mới, Chính phủ sẽ dựa trên "bản đồ phát triển địa phương", góp phần đưa Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc vào phát triển cân bằng quốc gia.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young cam kết sẽ hỗ trợ các địa phương trong trường hợp địa phương đó vượt quá hạn mức phát hành trái phiếu địa phương, giúp huy động nguồn tài chính cần thiết xúc tiến các dự án Chính sách kinh tế mới. Chính phủ cũng sẽ miễn hoặc đơn giản hóa quy trình thẩm định dự án đầu tư bằng nguồn tài chính địa phương với những dự án có hiệu quả đầu tư lớn, hoặc cấp thiết.Các dự án đầu tư do doanh nghiệp Nhà nước tại địa phương xúc tiến, liên kết với Chính sách kinh tế mới cân bằng địa phương sẽ được miễn nghiên cứu tiền khả thi. Những địa phương nào tích cực xúc tiến Chính sách kinh tế mới cân bằng địa phương sẽ được Chính phủ trung ương xem xét phân bổ thêm nguồn thu thuế.