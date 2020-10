IMF tăng nhẹ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10 năm 2020" công bố ngày 13/10 (giờ địa phương), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay lên -1,9%, tăng 0,2% do với dự báo đưa ra hồi tháng 6 (-2,1%).Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc giải thích triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay được đánh giá lạc quan hơn là nhờ hoạt động xuất khẩu phục hồi do các nước thương mại lớn bắt đầu nối lại hoạt động kinh tế, cũng như nhờ sự tiếp sức kịp thời từ các chính sách kinh tế của Chính phủ. Tuy nhiên, dịch COVID1-9 tái bùng phát từ giữa tháng 8 đã khiến nhu cầu trong nước và ngành dịch vụ phục hồi chậm khiến IMF điều chỉnh tăng triển vọng kinh tế nhưng không nhiều.Trong số 37 quốc gia thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trừ Cộng hòa Litva (-1,8%), Hàn Quốc là quốc gia được dự đoán có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất.IMF cũng đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 là 2,9%, giảm 0,1% so với mức dự đoán 3% đưa ra hồi tháng 6.Trong báo cáo tháng 10, IMF đã điều chỉnh triển vọng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay là -4,4%, tăng 0,8% so với triển vọng đưa ra hồi tháng 6 (-5,2%). Tổ chức này cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II của các nước Mỹ, Trung Quốc và khu vực đồng tiền chung euro khả quan hơn so với dự kiến nhờ hoạt động kinh tế phục hồi nhanh chóng, hoạt động thương mại toàn cầu cũng đang phục hồi nhẹ sau khi Trung Quốc kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn lan rộng và hoạt động kinh tế trì tệ khiến thị trường tuyển dụng và tình hình vật giá vẫn không mấy khả quan.IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 sẽ đạt 5,2%, thấp 0,2% so với hơn dự báo tháng 6 (5,4%).