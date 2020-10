WHO điều chỉnh lỗi sai về thông tin của Hàn Quốc và Nhật Bản trên trang chủ

Photo : YONHAP News

Mạng lưới cơ quan tình nguyện Hàn Quốc (VANK) ngày 14/10 cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xóa bản đồ và thay thế bằng quốc kỳ của hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản trên trang chủ của tổ chức.Trên trang chủ của WHO có hạng mục "dịch vụ thông tin quốc gia" (Country). Trước đây, khi nhấp chuột vào tên quốc gia "Nhật Bản" sẽ hiện ra bản đồ trong đó có biểu thị đảo Ullueng và đảo Dokdo (hòn đảo đang tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản), trong khi đó hai hòn đảo này lại không được WHO biểu thị trong bản đồ của Hàn Quốc.Với sửa đổi lần này, khi nhấp chuột vào tên quốc gia "Hàn Quốc" và "Nhật Bản" thì sẽ hiện ra quốc kỳ của hai nước, thay vì bản đồ như trước đây.Tổ chức Y tế thế giới đã hơn 7 tháng không chấp thuận kháng nghị của người dân Hàn Quốc về việc điều chỉnh lại lỗi sai trên, thậm chí WHO cũng không thay đổi bản đồ này trong lần cập nhật lại trang chủ gần đây nhất.Theo đó, từ ngày 12/10, VANK và cộng đồng mạng Hàn Quốc đã tiếp tục yêu cầu WHO sửa sai lên trang khiếu nại quốc tế.