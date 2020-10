Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất cơ bản 0,5%/năm

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/10 đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 0,5%/năm.Trước đó, sau khi có dự báo nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái do cú sốc COVID-19, Ủy ban chính sách tiền tệ đã cắt giảm mạnh lãi suất cơ bản vào ngày 16/3 (từ 1,25% xuống 0,75%), sau đó giảm thêm một lần nữa vào ngày 28/5 (từ 0,75% xuống 0,5%), khiến lãi suất giảm tới 0,75% chỉ trong vòng hai tháng.Xu hướng đình trệ xuất khẩu đã được cải thiện, nhưng do dịch COVID-19 tái bùng phát từ trung tuần tháng 8, thêm vào đó là tiêu dùng tư nhân, đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng hồi phục yếu là những yếu tố khiến BOK quyết định đóng băng lãi suất. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương dự đoán xuất khẩu sẽ tiếp tục hồi phục trong thời gian tới.BOK nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ gần đạt mức -1,3%, tương tự dự báo mà cơ quan này đưa ra hồi tháng 8.Quyết định cùng ngày của BOK là điều mà giới phân tích đã dự đoán từ trước. Các chuyên gia đều nhận định rằng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ giữ nguyên đường lối "chính sách tiền tệ nới lỏng" nhằm phòng ngự cho nền kinh tế.Ngoài ra, trong bối cảnh tiêu dùng và xuất khẩu vẫn còn nhiều bất ổn, việc hạ thêm lãi suất được phân tích là sẽ khó mang lại hiệu quả lớn. Ngoài ra, nếu hạ thêm lãi suất thì lãi suất của Hàn Quốc và Mỹ sẽ bằng nhau, gây lo ngại các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ồ ạt khỏi Hàn Quốc.Thị trường tài chính, tiền tệ cũng đang được đánh giá là khá ổn định. Trong tháng này, lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn ba năm đã tăng do lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, nhưng tính đến ngày 13/10 vẫn ở mức 0,93%, thấp hơn so với mức 1,36% cuối năm trước.Tỷ giá hối đoái giữa đồng won và USD sau khi tăng vọt lên ngưỡng 1.280 won/USD hồi tháng 3, giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID-19, gần đây đã giảm xuống ngưỡng 1.150 won/USD.