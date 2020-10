BTS là nghệ sĩ đầu tiên đạt 200 lần dẫn đầu Billboard Social 50

Photo : YONHAP News

Theo công bố mới nhất của Billboard (Mỹ) ngày 13/10 (giờ địa phương), nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã dẫn đầu bảng xếp hạng "Social 50" trong tuần này và trở thành nghệ sĩ đầu tiên giữ ví trí Quán quân bảng xếp 200 lần."Social 50" là bảng xếp hạng những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội, dựa trên thống kê của công ty chuyên phân tích âm nhạc của Mỹ Next Big Sound về số lượt theo dõi mạng xã hội, tần suất được đề cập, số lượt tìm kiếm.BTS là nhóm nhạc đầu tiên giành vị trí cao nhất 200 lần kể từ khi bảng xếp hạng ra mắt từ tháng 12 năm 2010.Tháng 10 năm 2016, BTS lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng "Social 50". Từ ngày 29/7/2017, 7 chàng trai này liên tiếp giữ vị trí số một bảng xếp hạng này. Tháng 2 năm 2020 vừa qua, BTS phá vỡ kỷ lục của hoàng tử nhạc Pop Justin Bieber, trở thành nghệ sĩ giữ ngôi đầu bảng lâu nhất từ trước đến nay.Billboard ngày 2/10 phân tích nhờ hoạt động quảng bá cho ca khúc remix "Savage Love", các chỉ số truyền thông mạng xã hội của BTS đều tăng so với tuần trước đó.Trong ca khúc "Savage Love BTS Remix" phát hành ngày 2/10, BTS hát phần điệp khúc và phần rap của ca khúc gốc do nam ca sĩ Jason Derulo và Jawsh 685 thể hiện. Một điểm đáng chú ý là BTS đã tham gia hát không chỉ bằng tiếng Anh mà còn cả bằng tiếng Hàn.Phiên bản remix của ca khúc "Savage Love" có sự tham gia của BTS cũng đã leo lên vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Ca khúc Dynamite của nhóm cũng đang giữ vị trí Á quân. Như vậy BTS đang đồng thời chiếm hai vị trí đầu bảng Billboard Hot 100.Tờ báo kinh tế Forbes của Mỹ cùng ngày cũng đưa tin đánh giá nếu trước đây cái tên BTS thường chú ý hơn khi hợp tác với các nghệ sĩ phương Tây thì giờ đây BTS lại là cái tên vàng cho ngôi vị quán quân "Hot 100". Không những thế, "Savage Love" có phần thể hiện bằng tiếng Hàn nên thành tích số một lần này được đánh giá có ý nghĩa hơn so với vị trí quán quân của ca khúc Dynamite được thể hiện bằng tiếng Anh.