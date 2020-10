Mỹ tái khẳng định cam kết cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Won In-choul và người đồng cấp Mỹ Mark Milley ngày 14/10 đã tổ chức trực tuyến hội nghị lần thứ 45 của Ủy ban quân sự Hàn-Mỹ (MCM).Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp, ông Milley tái khẳng định Mỹ sẽ giữ đúng cam kết phòng thủ cho bán đảo Hàn Quốc, trong đó bao gồm cả việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng của Washington cho Seoul.Răn đe mở rộng (extended deterrence) là việc Mỹ hỗ trợ chiến lược như máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), hệ thống phòng thủ tên lửa khi lãnh thổ nước Mỹ hoặc các nước đồng minh bị kẻ địch đe dọa tấn công hạt nhân.Chủ tịch Won cho biết hai nước đồng minh Hàn-Mỹ vẫn đang cùng nỗ lực để duy trì trạng thái sẵn sàng "chiến đấu ngay đêm nay" (Fight Tonight), bất kể tình hình khó khăn do dịch COVID-19.Quan chức hai nước đã đánh giá chung về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, phương án hợp tác nhằm đẩy mạnh trạng thái phòng thủ liên quân của đồng minh Hàn-Mỹ, ổn định khu vực.Hai bên nhận thức rõ tầm quan trọng của quan hệ đối tác đa quốc gia, nhằm đóng góp vào an ninh và hòa bình khu vực, nhất trí đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.Bên cạnh đó, quan chức hai bên chia sẻ đánh giá về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mà miền Bắc công bố trong lễ duyệt binh 10/10 vừa qua, đồng thời thảo luận về vấn đề chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân hai nước đánh giá việc Seoul và Washington tổ chức hội nghị MCM đúng thời điểm quan trọng như hiện nay, như dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đã thể hiện được sức mạnh, sự tin tưởng và tính linh hoạt của quan hệ đồng minh song phương; nhất trí nỗ lực để phát triển quan hệ đồng minh hướng tới tương lai.Năm nay là tròn 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950). Quan chức hai nước tái khẳng định trong vòng hơn 70 năm qua, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã đóng vai trò là một trục quan trọng trong an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực Đông Bắc Á.