Khách nước ngoài tới Hàn Quốc giảm 95,7% trong tháng 8

Photo : YONHAP News

Do dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu, số người nước ngoài tới thăm Hàn Quốc trong tháng 8 đã giảm xuống dưới ngưỡng 70.000 người.Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 14/10 đã công bố "Thống kê du lịch Hàn Quốc tháng 8/2020". Trong tháng 8, có 68.797 người nước ngoài tới Hàn Quốc, giảm 95,7% so với cùng kỳ năm ngoái (1.586.299 người).Xét theo quốc tịch, số người Trung Quốc đạt 16.275 người, giảm 97,2%. Nguyên nhân là bởi hiện chỉ còn duy nhất một đường bay nối Hàn Quốc với Trung Quốc đang hoạt động, tất cả các đường bay khác đều đang phải đóng cửa.Số người Nhật Bản đạt 1.275 người, giảm 99,6%. Số người quốc tịch Mỹ là 13.368 người, giảm 84,6%.Trong tháng 8, có 88.888 người dân Hàn Quốc ra nước ngoài, giảm 96,3% so với một năm trước.