89,5% người Hàn Quốc nhận định Bắc Triền Tiên không từ bỏ vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu Hòa bình thống nhất thuộc Đại học quốc gia Seoul ngày 14/10 công bố kết quả khảo sát về nhận thức của người dân Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Khảo sát được tiến hành từ ngày 27/7-17/8 theo hình thức phỏng vấn riêng từng người, trên 1.200 đối tượng trong độ tuổi 19-65 tuổi trên 17 tỉnh thành tại Hàn Quốc.Theo đó, 89,5% số người được hỏi cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân, tăng 7,3% so với năm 2019 và 14,4% so với năm 2018, thời điểm Bình Nhưỡng tham dự Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang, và Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Mỹ-Triều lần đầu được tổ chức.Với câu hỏi "miền Bắc có đang thay đổi", chỉ có 39,3% người đồng ý với ý kiến này, chênh lệch đáng kể so với kết quả khảo sát năm ngoái là 77,3%.75,4% người tham gia khảo sát cho rằng chính quyền miền Bắc không mong muốn thống nhất hai miền. Con số này của năm ngoái là 56,9%. Ngoài ra, 76,1% người được hỏi nghĩ rằng việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa, giảm 3,1% so với năm ngoái (79,2%). 61,2% cũng cho rằng Bắc Triều Tiên có khả năng khiêu khích bằng vũ trang với Hàn Quốc, tăng nhẹ so với năm ngoái (58%).Mức độ hài lòng về chính sách đối với miền Bắc của Chính phủ Hàn Quốc là 37,8%. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, chỉ số về mức độ không hài lòng đạt 62,2%, lớn hơn mức độ hài lòng. Chỉ có 52,8% nghĩ hai miền Nam-Bắc cần tiến tới thống nhất. Số ý kiến cho rằng không nhất thiết phải thống nhất từ năm 2018 đến năm 2020 lần lượt là 16,1%, 20,5% và 24,7%.Khảo sát năm nay được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu hệ thống phân tầng nhiều lớp, có độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi 2,8%.