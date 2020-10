Hàn Quốc đứng thứ 17 trên 65 quốc gia về tự do internet

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Tự do internet năm 2020" công bố ngày 13/10 (giờ địa phương), tổ chức nhân quyền quốc tế của Mỹ Freedom House đánh giá Hàn Quốc có độ tự do trên mạng đứng thứ 17 trên tổng số 65 quốc gia khảo sát, đạt 66/100 điểm, tăng 2 điểm so với năm ngoái.Cụ thể, Hàn Quốc nhận 22/25 điểm ở mục trở ngại truy cập mạng, 24/35 điểm mục hạn chế nội dung, và 20/40 điểm mục xâm phạm quyền của người dùng.Freedom House giải thích mục xâm phạm quyền người dùng có số điểm thấp nhất do cơ quan chức năng ở Hàn Quốc được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người dùng như hồ sơ thẻ tín dụng, định vị điện thoại di động, nội dung để phục vụ công tác phòng dịch COVID-19 mà không cần sự cho phép của tòa án. Theo Luật Phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm, khi các công việc liên quan kết thúc, những thông tin này phải được hủy bỏ ngay lập tức, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã bị chỉ trích vì thu thập dữ liệu quá mức.Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tiết lộ giới tính, tuổi tác, lịch sử di chuyển của người dùng, dấy lên sự chế giễu và kỳ thị xã hội trên mạng đối với người bị tiết lộ thông tin. Đơn cử như việc các nạn nhân lên tiếng kể sự thật bị lạm dụng tình dục đã chịu ảnh hưởng tiêu cực do đời tư và sự nghiệp cá nhân bị tiết lộ. Hàn Quốc vẫn còn trường hợp phụ nữ bị ảnh hưởng bởi nạn quay lén bất hợp pháp rồi chia sẻ trên mạng.Trong báo cáo về tự do internet năm nay, Trung Quốc đạt 10 điểm, đứng cuối bảng 5 năm liên tiếp. Bắc Triều Tiên không được đưa vào bảng xếp hạng khảo sát vì không có dữ liệu.