Quan chức an ninh Hàn-Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh bền vững

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Năm (15/10) cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon đang ở thăm Washington (Mỹ) từ ngày 13-16/10 theo lời mời từ phía Mỹ. Tại đây, Giám đốc Suh Hoon đã gặp gỡ Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien, tái xác nhận mối quan hệ liên minh Hàn-Mỹ bền vững, thảo luận về những vấn đề chung như tình hình bản đảo Hàn Quốc và phi hạt nhân hóa.Phủ Tổng thống Hàn Quốc hy vọng đây sẽ là cơ hội để tăng cường đối thoại chiến lược giữa Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) hai nước và tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với quan hệ vững mạnh của liên minh Hàn-Mỹ.Đây là chuyến công tác đầu tiên của ông Suh kể từ khi nhậm chức Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia. Thời gian qua, do ông Robert O'Brien có lịch trình làm việc trong nước dày đặc và bị nhiễm dịch COVID-19, quan chức an ninh Hàn-Mỹ chỉ trao đổi trực tuyến hoặc thông qua điện thoại.Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon cũng dự kiến gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào chiều ngày 15/10 (giờ Mỹ).